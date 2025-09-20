szeptember 20., szombat

Komlói zsarolótól retteg Baranya – a rendőrség nagyon keresi! (FOTÓ)

Zsarolás bűntette miatt keresik a komlói születésű férfit, több mint öt év nem akadnak nyomára.

Bama.hu

A Pécsi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja európai elfogatóparancsot adott ki Orsós István (szül. 1975, Komló) ellen – közölte a rendőrség a police.hu oldalon. A hatóság tájékoztatása szerint a férfit zsarolás bűntette miatt keresik, a körözést 2020. január 29-én rendelték el.

Orsós Istvánt keresik
Forrás: police.hu

A nyomozást a Komlói Rendőrkapitányság folytatja. A rendőrség kéri, hogy aki a férfi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, hívja a 112-es segélyhívót, vagy tegyen bejelentést a police.hu körözési adatbázisában található elérhetőségeken.

A mai nap rendőrségi intézkedésről is beszámoltunk, Pécsről, bővebben itt olvashatnak a tapasztaltakról.

Számos bűnözőt keresnek Baranyában a rendőrök

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, már februárban elfogatóparancsot adott ki a Pécsi Törvényszék az ellen a német állampolgárságú férfi ellen, akit kábítószer-kereskedelem és lopás vétsége miatt kerestek. Róla itt olvashat bővebben.

 

