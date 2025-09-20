1 órája
Komlói zsarolótól retteg Baranya – a rendőrség nagyon keresi! (FOTÓ)
Zsarolás bűntette miatt keresik a komlói születésű férfit, több mint öt év nem akadnak nyomára.
A Pécsi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja európai elfogatóparancsot adott ki Orsós István (szül. 1975, Komló) ellen – közölte a rendőrség a police.hu oldalon. A hatóság tájékoztatása szerint a férfit zsarolás bűntette miatt keresik, a körözést 2020. január 29-én rendelték el.
A nyomozást a Komlói Rendőrkapitányság folytatja. A rendőrség kéri, hogy aki a férfi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, hívja a 112-es segélyhívót, vagy tegyen bejelentést a police.hu körözési adatbázisában található elérhetőségeken.
Mi folyik itt? Török embercsempész tűnt fel Pécsen − elindult a körözés
A mai nap rendőrségi intézkedésről is beszámoltunk, Pécsről, bővebben itt olvashatnak a tapasztaltakról.
Számos bűnözőt keresnek Baranyában a rendőrök
Ahogy arról már korábban beszámoltunk, már februárban elfogatóparancsot adott ki a Pécsi Törvényszék az ellen a német állampolgárságú férfi ellen, akit kábítószer-kereskedelem és lopás vétsége miatt kerestek. Róla itt olvashat bővebben.
Frissítve: német férfi tartja rettegésben Baranyát – újabb körözést adtak ki