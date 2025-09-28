szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

16°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez sajnos nem gyakorlat

55 perce

Kommandósok lepték el Pécset, nagy erőkkel vonultak ki a rendőrséggel együtt (VIDEÓ)

Címkék#drog#DELTA Program#rendőrség

Újabb közös akció, amely sikerre vezetett.

Bama.hu
Kommandósok lepték el Pécset, nagy erőkkel vonultak ki a rendőrséggel együtt (VIDEÓ)

Illusztráció.

Forrás: MW

Fotó: Csabai István

Újabb kábítószer-kereskedő bukott le Pécsett a DELTA Program keretein belül. A Pécsi Rendőrkapitányság nyomozói a főkapitányság Mecsek kommandósainak közreműködésével szeptember 23-án fogták el lakásán azt a 33 éves férfit, akit a gyanú szerint Kertvárosban terjesztett drogot.

A házkutatás során a rendőrök bruttó 371 gramm kábítószergyanús növényi származékot találtak, amelyről a gyorsteszt kimutatta, hogy marihuána. A férfit előállították, majd kihallgatása során elismerte a bűncselekmény elkövetését. Őrizetbe vételét követően kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indult ellene eljárás, a hatóságok kezdeményezték letartóztatását.

Az ügyben egy vásárlót is gyanúsítottként hallgattak ki. A 23 éves szederkényi nőnél megtalálták aznap vásárolt drogot, és gyorstesztje szintén pozitív lett THC-ra. Vele szemben kábítószer birtoklása miatt folyik eljárás.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu