Kommandósok lepték el Pécset, nagy erőkkel vonultak ki a rendőrséggel együtt (VIDEÓ)

Újabb kábítószer-kereskedő bukott le Pécsett a DELTA Program keretein belül. A Pécsi Rendőrkapitányság nyomozói a főkapitányság Mecsek kommandósainak közreműködésével szeptember 23-án fogták el lakásán azt a 33 éves férfit, akit a gyanú szerint Kertvárosban terjesztett drogot.

A házkutatás során a rendőrök bruttó 371 gramm kábítószergyanús növényi származékot találtak, amelyről a gyorsteszt kimutatta, hogy marihuána. A férfit előállították, majd kihallgatása során elismerte a bűncselekmény elkövetését. Őrizetbe vételét követően kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indult ellene eljárás, a hatóságok kezdeményezték letartóztatását.

Az ügyben egy vásárlót is gyanúsítottként hallgattak ki. A 23 éves szederkényi nőnél megtalálták aznap vásárolt drogot, és gyorstesztje szintén pozitív lett THC-ra. Vele szemben kábítószer birtoklása miatt folyik eljárás.