Karambol

2 órája

Komoly baleset történt Kozármislenynél, hatalmas a dugó!

Jusztin Levente
Komoly baleset történt Kozármislenynél, hatalmas a dugó!

Képünk illusztráció.

Olvasónk jelezte hírportálunknak, hogy baleset történt kedden délután 4 óra környékén az 57-es főút körforgalma közelében. Az információk szerint egy teherautó ütközött egy személyautóval, akik valahogyan az út szélére tudtak húzódni. Ennek ellenére a Waze alkalmazásán az látszódik, hogy arrafelé teljesen megbénult a forgalom.

baleset Kozármisleny Pécs Baranya
Nagy lehet a gond: hosszú sorok várakozhatnak a kozármislenyi benzinkút környékén. Forrás: Waze

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjét, amint válaszolt megkeresésünkre, frissítjük cikkünket.

A mai napon sajnos nem ez az első komolyabb ütközés: reggel 8 óra magasságában a 6-os főút Pécs felé vezető szakaszán, az Ikarusz Faloda közelében történt baleset. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya úgy értesítette hírportálunkat, hogy két személyautó ütközött össze a korábban említett helyen. Úgy tudjuk, személyi sérülés nem történt.

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
