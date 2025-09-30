Komoly baleset történt Kozármislenynél, hatalmas a dugó!

A mai napon sajnos nem ez az első komolyabb ütközés: reggel 8 óra magasságában a 6-os főút Pécs felé vezető szakaszán, az Ikarusz Faloda közelében történt baleset. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya úgy értesítette hírportálunkat, hogy két személyautó ütközött össze a korábban említett helyen. Úgy tudjuk, személyi sérülés nem történt.