3 órája
Komoly baleset történt Kozármislenynél, hatalmas a dugó!
Képünk illusztráció.
Olvasónk jelezte hírportálunknak, hogy baleset történt kedden délután 4 óra környékén az 57-es főút körforgalma közelében. Az információk szerint egy teherautó ütközött egy személyautóval, akik valahogyan az út szélére tudtak húzódni. Ennek ellenére a Waze alkalmazásán az látszódik, hogy arrafelé teljesen megbénult a forgalom.
Az esettel kapcsolatban megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjét, amint válaszolt megkeresésünkre, frissítjük cikkünket.
A mai napon sajnos nem ez az első komolyabb ütközés: reggel 8 óra magasságában a 6-os főút Pécs felé vezető szakaszán, az Ikarusz Faloda közelében történt baleset. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya úgy értesítette hírportálunkat, hogy két személyautó ütközött össze a korábban említett helyen. Úgy tudjuk, személyi sérülés nem történt.