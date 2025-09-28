Összeállt a toplista: ők Baranya legdögösebb és legsármosabb bűnözői! (FOTÓK)

Sajnos a police.hu 50-es körözési toplista sem mentes baranyai bűnözőktől, ráadásul közülük egyet már nagyon régóta keresnek. A pécsi születésű Szabó Beatrix neve már többször előkerült oldalunkon, a csinos szőke hölggyel csupán egy baj van: enyves a keze, ugyanis lopás és kifosztás miatt többszörösen körözik a hölgyet.

Körözési toplista Baranyában: dögös, de veszélyes bűnözőket keresnek. Balra Gyémánt Tünde Amanda, jobbra pedig Szabó Beatrix.

Forrás: police.hu

Körözési toplista: van olyan baranyai, akit 9 bűncselekmény kapcsán keresnek

A 38 éves Szabó Beatrix joggal pályázhat a Baranya legszebb bűnözője címre, ám kihívója akad: a szintén pécsi, de jóval fiatalabb, 19 életévében járó Gyémánt Tünde Amanda ellen a Pécsi Járásbíróság adott ki elfogatóparancsot szeptember 19-én lopás vétsége miatt.