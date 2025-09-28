4 órája
Összeállt a toplista: ők Baranya legdögösebb és legsármosabb bűnözői! (FOTÓK)
Amennyiben előkerülnek, vélhetően a díjazás sem marad el. A körözési toplista egyik baranyai bűnözője is felkerült a mi listánkra.
Sajnos a police.hu 50-es körözési toplista sem mentes baranyai bűnözőktől, ráadásul közülük egyet már nagyon régóta keresnek. A pécsi születésű Szabó Beatrix neve már többször előkerült oldalunkon, a csinos szőke hölggyel csupán egy baj van: enyves a keze, ugyanis lopás és kifosztás miatt többszörösen körözik a hölgyet.
Körözési toplista: van olyan baranyai, akit 9 bűncselekmény kapcsán keresnek
A 38 éves Szabó Beatrix joggal pályázhat a Baranya legszebb bűnözője címre, ám kihívója akad: a szintén pécsi, de jóval fiatalabb, 19 életévében járó Gyémánt Tünde Amanda ellen a Pécsi Járásbíróság adott ki elfogatóparancsot szeptember 19-én lopás vétsége miatt.
Külföldi embercsempészek tűntek fel Baranyában – segítsünk elkapni őket! (FOTÓK)
Sármos bűnözők: a férfiak mezőnyében is két, többszörösen is keresett személy szerepel
Horváth Ruben István ellen 9 bűncselekmény miatt is adtak ki körözést Baranyában, a 2004-es születésű fiú testi sértés és garázdaság vétsége miatt menekül a hatóságok elől − már egy jó ideje. Kihívója sem kispályás, a szigetvári Balogh Krisztián ellen 5 bűncselekmény kapcsán van elfogatóparancs, ezek között szerepel lopás, garázdaság és szeméremsértés is.
Segítsük a rendőrség munkáját egy megosztással, hogy minél előbb előkerüljenek a bűnözők és tovább növekedjen a közbiztonság!