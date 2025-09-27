2 órája
Külföldi embercsempészek tűntek fel Baranyában – segítsünk elkapni őket! (FOTÓK)
A hatóságok nagy erőkkel keresik őket, kiadták az elfogatóparancsokat. Egyre több a külföldi bűnöző.
Forrás: MW/Illusztráció
A Pécsi Járásbíróság több külföldi bűnöző ellen is körözést adott ki, közülük ketten is embercsempészet miatt kerültek a hatóságok célkeresztjébe. Mutatjuk a legfontosabb információkat és a bűnözők fotóit.
Külföldi bűnözők Magyarországon: őket keresi a rendőrség
A külföldi bűnözők mellett sajnos a magyar állampolgárságú törvénysértők száma is emelkedik. Cikkünk keltezésekor a Pécsi Járásbíróság által 78 személy ellen van érvényben elfogatóparancs és körözés. Közülük is kiemelkedik Salman Khalid Saim, akit embercsempészés bűncselekménnyel gyanúsítanak a Büntető Törvénykönyv 353. paragrafusa alapján. A 36 éves pakisztáni férfi nem kispályás bűnöző, európai elfogatóparancs van érvényben ellene.
Ugyancsak embercsempészet miatt keresik egész Európában a 37 éves Celik Özkant. A török férfi Horosan tartományban született, a Pécsi Járásbíróság 2022-ben rendelt el körözést vele szemben.
Súlyos testi sértést követett el az algériai Lazib Mohamed Rafik. Az 1989.05.09-én, Hussen Dey városában született férfi ellen 2023-ban adtak ki körözést a pécsiek. Úgy tudjuk, hogy az illető többször is erőszakos cselekedeteket követett el, így nem csoda, hogy igyekszik bujkálni a hatóságok elől.
Knöfel Michael már visszatérő „vendég” oldalunkon. Az 55 éves, sommerdai születésű Knöfel Michael elleni körözést először a Pécsi Törvényszék rendelte el, azóta viszont súlyosbodott a szituáció: európai elfogatóparancs lépett érvénybe ellene és a rendőrségi fotóját is frissítették a bűnözőnek.
A 25 éves Biggs Carl Cheslyn-t két hónapja keresik a hatóságok. A Fokvárosban született dél-afrikai bűnöző ráadásul 18. életévét be nem töltött személy ellen követett el nemi erőszakot, így különösen veszélyesnek minősül. A 2025.07.10-én elrendelt körözés európai szinten érvényben van, nagy erőkkel keresik az afrikai erőszaktevőt.
A közelmúltban írtunk arról a gázai övezetből érkező palesztin férfiről, aki szintén vétett a törvény ellen.