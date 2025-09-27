Külföldi embercsempészek tűntek fel Baranyában – segítsünk elkapni őket! (FOTÓK)

A Pécsi Járásbíróság több külföldi bűnöző ellen is körözést adott ki, közülük ketten is embercsempészet miatt kerültek a hatóságok célkeresztjébe. Mutatjuk a legfontosabb információkat és a bűnözők fotóit.

Két külföldi bűnöző kapcsán is körözést adott ki a Pécsi Járásbíróság. Balra a pakisztáni Butt Salman Khalid Saim, jobbra pedig a török Celik Özkan. Mindketten embercsempészek. Forrás: police.hu

Külföldi bűnözők Magyarországon: őket keresi a rendőrség

A külföldi bűnözők mellett sajnos a magyar állampolgárságú törvénysértők száma is emelkedik. Cikkünk keltezésekor a Pécsi Járásbíróság által 78 személy ellen van érvényben elfogatóparancs és körözés. Közülük is kiemelkedik Salman Khalid Saim, akit embercsempészés bűncselekménnyel gyanúsítanak a Büntető Törvénykönyv 353. paragrafusa alapján. A 36 éves pakisztáni férfi nem kispályás bűnöző, európai elfogatóparancs van érvényben ellene.