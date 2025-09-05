Felcsaptak a lángok
2 órája
Lángra kapott egy faház Baranyában – több vízsugarat is bevetettek
Teljesen leégett az épület.
Illusztráció.
Forrás: MW
Alig múlt 10 óra, de már rengeteg szomorú esetről kellett beszámolnunk a pénteki nap során. A két reggeli közlekedési balesetet követően most egy tűzeset borzolta a kedélyeket: teljesen kiégett egy harminc négyzetméteres faház Bogádon, a Csankó hegyi utcában. A pécsi hivatásos tűzoltók szerencsére megtudták akadályozni a tűz továbbterjedését, így a lángok nem veszélyeztettet más épületeket. Két vízsugárral eloltották a lángokat, jelenleg is zajlanak az utómunkálatok.
