43 perce

Címkék#láng#tűzeset#vízsugár#szerencse#Bogád#faház

Teljesen leégett az épület.

Bama.hu
Lángra kapott egy faház Baranyában – több vízsugarat is bevetettek

Illusztráció.

Forrás: MW

Alig múlt 10 óra, de már rengeteg szomorú esetről kellett beszámolnunk a pénteki nap során. A két reggeli közlekedési balesetet követően most egy tűzeset borzolta a kedélyeket: teljesen kiégett egy harminc négyzetméteres faház Bogádon, a Csankó hegyi utcában. A pécsi hivatásos tűzoltók szerencsére megtudták akadályozni a tűz továbbterjedését, így a lángok nem veszélyeztettet más épületeket. Két vízsugárral eloltották a lángokat, jelenleg is zajlanak az utómunkálatok. 

 

