Megindító sorokkal üzent segítőinek a keddi baleset egyik túlélője

Megható üzenettel kereste meg a bama.hu szerkesztőségét egy hölgy, aki a keddi pécsi baleset egyik érintettje. Mint írta, a Suzuki anyósülésén ült, és szeretné kifejezni háláját mindazoknak, akik a bajban segítséget nyújtottak. Köszönetét fejezte ki a tűzoltóknak, a mentősöknek, a rendőröknek és azoknak a civil embereknek is, akik nem hajtottak tovább, hanem ott maradtak és végig mellettük voltak. „Szép lassan helyrejövünk, a Peugeot-ban utazóknak pedig jobbulást kívánunk” – fogalmazott az érintett, külön kiemelve két civil segítőt, akik kitartóan támogatták őket a baleset első pillanatától.