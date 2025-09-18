2 órája
Megindító sorokkal üzent segítőinek a keddi baleset egyik túlélője
Megható üzenettel kereste meg a bama.hu szerkesztőségét egy hölgy, aki a keddi pécsi baleset egyik érintettje. Mint írta, a Suzuki anyósülésén ült, és szeretné kifejezni háláját mindazoknak, akik a bajban segítséget nyújtottak. Köszönetét fejezte ki a tűzoltóknak, a mentősöknek, a rendőröknek és azoknak a civil embereknek is, akik nem hajtottak tovább, hanem ott maradtak és végig mellettük voltak. „Szép lassan helyrejövünk, a Peugeot-ban utazóknak pedig jobbulást kívánunk” – fogalmazott az érintett, külön kiemelve két civil segítőt, akik kitartóan támogatták őket a baleset első pillanatától.
Csúnya baleset: egymásba hajtott két személykocsi PécsettFotók: Kovács Liliána
A kedd reggeli ütközésnél mindkét autó csúnyán összetört, négy ember sérült meg, egy utast a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk. Az érintettek most azt kérik, üzenetük jusson el mindenkihez, aki akkor ott volt, hiszen az önzetlen segítség nagy erőt adott számukra a nehéz helyzetben.