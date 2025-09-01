Mentés 113 méter magasan: a TV-toronyban volt dolguk a speciális mentőknek

Különleges helyszínen tartott magasból mentési gyakorlatot a Baranya Speciális Mentők Egyesülete a közelmúltban: a pécsi TV-toronyban, 113 méteres magasságban szimuláltak baleseti helyzetet. A forgatókönyv szerint egy karbantartó dolgozó 15 métert zuhant, és eszméletlen állapotban, szűk térben rekedt.

A mentés két szálon zajlott: a kötéltechnikai egység kiépítette a mentőpályát, míg a mentőápoló stabilizálta a sérült állapotát. Az eszközöket – a lift hiánya miatt – gyalog vitték fel a magasba, majd közös erővel sikerült a hordágyat a megfelelő pozícióba juttatni. A sérült végül „alpinos” kísérettel jutott biztonságba.

A gyakorlat egyszerre szolgálta a szakmai felkészülést és a csapatmunka erősítését, bizonyítva, hogy összehangolt munkával a legnehezebb körülmények között is sikeresen végrehajtható a mentés.