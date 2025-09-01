szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

20°
+26
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kívülről egy grandiózus épület, belülről egy rejtély

3 órája

Mentés 113 méter magasan: a TV-toronyban volt dolguk a speciális mentőknek

Címkék#Baranya Speciális Mentők Egyesülete#gyakorlat#tv torony

Mentés 113 méter magasan: a TV-toronyban volt dolguk a speciális mentőknek

Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Különleges helyszínen tartott magasból mentési gyakorlatot a Baranya Speciális Mentők Egyesülete a közelmúltban: a pécsi TV-toronyban, 113 méteres magasságban szimuláltak baleseti helyzetet. A forgatókönyv szerint egy karbantartó dolgozó 15 métert zuhant, és eszméletlen állapotban, szűk térben rekedt.

A mentés két szálon zajlott: a kötéltechnikai egység kiépítette a mentőpályát, míg a mentőápoló stabilizálta a sérült állapotát. Az eszközöket – a lift hiánya miatt – gyalog vitték fel a magasba, majd közös erővel sikerült a hordágyat a megfelelő pozícióba juttatni. A sérült végül „alpinos” kísérettel jutott biztonságba.

A gyakorlat egyszerre szolgálta a szakmai felkészülést és a csapatmunka erősítését, bizonyítva, hogy összehangolt munkával a legnehezebb körülmények között is sikeresen végrehajtható a mentés.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu