Mi történhet még? Ezúttal biciklist gázoltak

Nem múlik el eseménytelenül a hétfő este, úgy tűnik, hogy ez a szeptember 1-je ilyen lesz. Kora este ugyanis a 6-os főút belterületi szakaszán, a József Attila utca és a Megyeri út találkozásánál történt baleset. A közösségi oldalra feltöltött felvétel szerint egy biciklist üthettek el. Egyelőre az nem tisztázott, hogy pontosan milyen körülmények között, ugyanakkor az említett kereszteződésben telizöld mellett lehet balra kanyarodni, miközben a zebrán átkelő gyalogosokra is figyelni kell.

Kerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.