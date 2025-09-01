szeptember 1., hétfő

Szomorú őszkezdet

1 órája

Mi történhet még? Ezúttal biciklist gázoltak

Volt ma minden: karambol, rolleres baleset, gyalogos gázolás.

Bama.hu
Nem múlik el eseménytelenül a hétfő este, úgy tűnik, hogy ez a szeptember 1-je ilyen lesz. Kora este ugyanis a 6-os főút belterületi szakaszán, a József Attila utca és a Megyeri út találkozásánál történt baleset. A közösségi oldalra feltöltött felvétel szerint egy biciklist üthettek el. Egyelőre az nem tisztázott, hogy pontosan milyen körülmények között, ugyanakkor az említett kereszteződésben telizöld mellett lehet balra kanyarodni, miközben a zebrán átkelő gyalogosokra is figyelni kell. 

Kerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket. 

 

 

 

