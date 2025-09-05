szeptember 5., péntek

Nagy erőkkel keresik

34 perce

25 éves egyiptomi férfi ellen adtak ki körözést Pécsen (FOTÓ)

Mohamed Mohamed szökésben van, a pécsiek adtak ki elfogatóparancsot a férfi ellen.

Bama.hu
25 éves egyiptomi férfi ellen adtak ki körözést Pécsen (FOTÓ)

Nagy erőkkel keresik.

Forrás: MW/Illusztráció

A Pécsi Járásbíróság elfogatóparancsot adott ki Mohamed Ehab Sobhy Mohamed Mohamed ellen – derül ki a hivatalos körözési adatokból.

Mohamed Ehab Sobhy Mohamed Mohamed rendőrségi fotója.
Forrás: police.hu

A 2000. május 18-án, Kairóban született, egyiptomi állampolgárságú férfit a Büntető Törvénykönyv 399. §-ában meghatározott pénzmosás bűntette miatt keresik. Az elfogatóparancsot a bíróság 2025. szeptember 2-án rendelte el.

A hatóságok nem közöltek részleteket arról, hogy pontosan milyen ügyben merült fel a férfi érintettsége, de a kiadott körözés alapján a hatóságok célja az, hogy mielőbb elfogják és bíróság elé állítsák a bűnözőt.

 

