1 órája
Mit csinál az úton? Kiakadtak a mozgássérült jármű közlekedésén (VIDEÓ)
Egy szokatlan közlekedési helyzet okozott feszültséget nemrég a Pécs és Harkány közötti úton. Egy mozgássérült férfi elektromos kocsival haladt a sáv közepén, ami komoly türelempróbának bizonyult a közlekedők számára.
Egy olvasónk egy autóból rögzítette videón, amint egy mozgássérült elektromos járművel közlekedik a Pécs és Harkány közötti úton. A férfi rendkívül lassan haladt, ráadásul a sáv közepén, így a mögötte érkezők nem tudtak biztonságosan előzni. A felvétel gyorsan elterjedt a közösségi médiában, sokan felháborodtak, mások inkább megértésre intettek.
Az elektromos mozgássérült kocsis hibázott?
A helyzet valóban veszélyes lehetett: ha valaki túlságosan lassan halad a forgalmas úton, az zavarja a közlekedést és balesetveszélyt okoz. Ugyanakkor az is kockázatos, ha az ilyen járművek teljesen lehúzódnak, mert könnyen leszoríthatják őket az útról. Katona Ágnes szakoktató szerint a megoldás a tudatosabb viselkedés lenne:
Ha van visszapillantó tükör, akkor amikor utolérik, le kell húzódni, így a többiek is biztonságosan haladhatnak tovább.
A közlekedési helyzet tanulsága, hogy az utakon nemcsak a szabályok betartása, hanem a kölcsönös figyelem és türelem is kulcsfontosságú. Akinek lassabb járműve van, lehet segítőkészebb, aki pedig gyorsabban haladna, mutathat megértést. Ahogyan egy traktoros példájánál is látható: sokan ilyenkor félreállnak, majd folytatják az útjukat – ez az apró gesztus mindenki biztonságát szolgálja.
A közlekedésben tehát nemcsak a rutin, hanem a józan gondolkodás és az egymásra való odafigyelés tartja életben a szabályok valódi értelmét.
Bama.hu videó
