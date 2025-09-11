Óvatosan
1 órája
Nagy a baj! Csúnya baleset történt az M6-os autópályán
Csúnya baleset történt az M6-os autópályán csütörtökön.
Illusztráció.
Az M6-os autópálya 15-ös kilométerénél, Budapest XXII. kerületének térségében, az M0-s felé vezető oldalon történt a baleset. Egy autó a szalagkorlátnak ütközött, majd megpördült az úttesten, írja a Bors.
A járműben ketten utaztak, a helyszínre riasztott érdi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a forgalom jelenleg csak egy sávon haladhat az érintett útszakaszon.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre