Nagy a baj! Csúnya baleset történt az M6-os autópályán

Csúnya baleset történt az M6-os autópályán csütörtökön.

Nagy a baj! Csúnya baleset történt az M6-os autópályán

Az M6-os autópálya 15-ös kilométerénél, Budapest XXII. kerületének térségében, az M0-s felé vezető oldalon történt a baleset. Egy autó a szalagkorlátnak ütközött, majd megpördült az úttesten, írja a Bors.

A járműben ketten utaztak, a helyszínre riasztott érdi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a forgalom jelenleg csak egy sávon haladhat az érintett útszakaszon.

 

