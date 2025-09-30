október 1., szerda

Malvin névnap

10°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

2 órája

Nagy a baj: lángokban állt egy családi ház Pécsen, a lakóhoz mentő érkezett

Címkék#tűz#Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#ház

Tűz ütött ki hétfő este a pécsi Zsigmond utcában – áll a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján.

Jusztin Levente

A mintegy nyolcvan négyzetméteres családi ház földszinti része teljes terjedelmében égett. A helyszínre több egységgel vonultak ki a pécsi hivatásos tűzoltók, valamint a Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat. A rajok két vízsugárral sikeresen megfékezték a lángokat. Az épület lakóját a mentők látták el.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjét, amint válaszol megkeresésünkre, egy új cikkben beszámolunk az információkról.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu