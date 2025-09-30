Tűzeset
2 órája
Nagy a baj: lángokban állt egy családi ház Pécsen, a lakóhoz mentő érkezett
Tűz ütött ki hétfő este a pécsi Zsigmond utcában – áll a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján.
A mintegy nyolcvan négyzetméteres családi ház földszinti része teljes terjedelmében égett. A helyszínre több egységgel vonultak ki a pécsi hivatásos tűzoltók, valamint a Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat. A rajok két vízsugárral sikeresen megfékezték a lángokat. Az épület lakóját a mentők látták el.
Az esettel kapcsolatban megkerestük a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjét, amint válaszol megkeresésünkre, egy új cikkben beszámolunk az információkról.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre