Nagy a baj: lángokban állt egy családi ház Pécsen, a lakóhoz mentő érkezett

A mintegy nyolcvan négyzetméteres családi ház földszinti része teljes terjedelmében égett. A helyszínre több egységgel vonultak ki a pécsi hivatásos tűzoltók, valamint a Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat. A rajok két vízsugárral sikeresen megfékezték a lángokat. Az épület lakóját a mentők látták el.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjét, amint válaszol megkeresésünkre, egy új cikkben beszámolunk az információkról.