Nagy lehet a baj: teljes szélességében lezárták az utat Pécsváradnál (GALÉRIA)

Karambolozott egy kisteherautó és egy személygépkocsi a 6-os főúton, Pécsvárad határában, a 178. kilométer közelében kedd délelőtt 9 óra magasságában. A műszaki mentést végző pécsi hivatásos tűzoltók egy embert az ajtó felfeszítésével szabadítottak ki az egyik járműből . A helyszínen vannak a mentők is. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Olvasónk úgy értesítette hírportálunkat, hogy látta felszállni Pécsen a mentőhelikoptert, valószínű a helyszínre sietett.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, amint válaszolnak megkeresésünkre, cikkünket frissítjük.

Frissítés

Helyszíni tudósítónk arról tájékoztatott minket, hogy félpályán már halad a forgalom.