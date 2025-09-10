szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

24°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

3 órája

Ne hagyd bedugva! Egy töltőkábel majdnem elpusztított egy pécsi családi házat

Címkék#tűz#konnektor#vezeték#veszély

Szerdára virradó éjjel riasztották a pécsi hivatásos tűzoltókat, miután egy kétszintes családi ház egyik szobájában kigyulladt egy töltőkábel.

Bama.hu
Ne hagyd bedugva! Egy töltőkábel majdnem elpusztított egy pécsi családi házat

Forrás: MW/Illusztráció

A konnektorba dugott eszköz vezetékének lángra kapása miatt a tulajdonos gyorsan eloltotta a tüzet, így a tűzoltók beavatkozására nem volt szükség. A tűz során a konnektor környezete károsodott: megégett az éjjeliszekrény, az ágy és az ágynemű, valamint a falak is kormozódtak. Szerencsére senki sem sérült meg.

„Nagyon fontos, hogy ne hagyjuk a töltőket bedugva, illetve lehetőleg ne éjszaka töltsük az eszközeinket. Ez nem csupán felesleges energiafogyasztást eredményez, de csökkenti a töltő élettartamát, ez pedig tűzveszélyt is jelenthet. A konnektorban hagyott töltők felmelegedhetnek, ami a készülék meghibásodásához vagy túlmelegedéséhez vezethet. Bár nem gyakran fordul elő, de egy hibás vagy túlzottan felmelegedő töltő tüzet okozhat, ezzel veszélybe sodorjuk nem csupán otthonunkat, de szeretteinket és önmagunkat is. Ezért is fontos, hogy amikor nem használjuk, húzzuk ki a töltőt a konnektorból.

Emellett figyeljük eszközeink állapotát: ha a töltő melegszik, szokatlan hangot ad ki, vagy bármilyen sérülés van rajta, azonnal cseréljük le, ne használjuk tovább.” – figyelmeztet a katasztrófavédelem. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu