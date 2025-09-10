Ne hagyd bedugva! Egy töltőkábel majdnem elpusztított egy pécsi családi házat

A konnektorba dugott eszköz vezetékének lángra kapása miatt a tulajdonos gyorsan eloltotta a tüzet, így a tűzoltók beavatkozására nem volt szükség. A tűz során a konnektor környezete károsodott: megégett az éjjeliszekrény, az ágy és az ágynemű, valamint a falak is kormozódtak. Szerencsére senki sem sérült meg.

„Nagyon fontos, hogy ne hagyjuk a töltőket bedugva, illetve lehetőleg ne éjszaka töltsük az eszközeinket. Ez nem csupán felesleges energiafogyasztást eredményez, de csökkenti a töltő élettartamát, ez pedig tűzveszélyt is jelenthet. A konnektorban hagyott töltők felmelegedhetnek, ami a készülék meghibásodásához vagy túlmelegedéséhez vezethet. Bár nem gyakran fordul elő, de egy hibás vagy túlzottan felmelegedő töltő tüzet okozhat, ezzel veszélybe sodorjuk nem csupán otthonunkat, de szeretteinket és önmagunkat is. Ezért is fontos, hogy amikor nem használjuk, húzzuk ki a töltőt a konnektorból.

Emellett figyeljük eszközeink állapotát: ha a töltő melegszik, szokatlan hangot ad ki, vagy bármilyen sérülés van rajta, azonnal cseréljük le, ne használjuk tovább.” – figyelmeztet a katasztrófavédelem.