Nem elírás: két pécsi Orsós Imrét is köröznek a rendőrök, de egyiket sem találják!

Két Orsós Imre nevű bűnelkövetőt is köröz a rendőrség. Mindketten pécsi születésűek, de egyelőre egyiküket sem találják.

A pécsi születésű Orsós Imre 2018 óta van a rendőrség látókörében, több lopást követett el Somogy megyében

Fotó: police.hu

A Kaposvári Törvényszék büntetés-végrehajtási csoportja több elfogatóparancsot is kiadott Orsós Imre ellen, aki 1985. július 14-én született Pécsett. A magyar állampolgárságú férfit lopás bűntette miatt körözik. Az első belföldi elfogatóparancsot 2018 februárjában, majd több európai elfogatóparancsot is kiadtak 2019-ben. Az összesen négy eljárást a Barcsi Rendőrkapitányság folytatja le. Orsós Imre eddig nem tett eleget a bíróság idézéseinek, tartózkodási helye ismeretlen. A hatóságok kérik, hogy aki információval rendelkezik a férfi hollétéről, haladéktalanul jelezze a rendőrség felé.

Őt is Orsós Imrének hívják, a Pécsi Törvényszék körözi zaklatás ás csalás miatt

Fotó: police.hu / Forrás: police.hu

A másik Orsós Imrét idén májusban zaklatás, majd júniusban csalás bűntette miatt kezdték el körözni a Pécsi Törvényszék elfogatóparancsa kapcsán.

Az országos körözés ellenére egyiküket sem találják.