Nem működik a fénysorompó, baj lehet!

Olvasói információk szerint a baranyai Nagypeterdnél nem működik a fénysorompó a vasúti átkelőnél. Kerestük a MÁV-ot is – amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.

Mindenesetre ha a fénysorompó jelzők sötétek, azaz egyik lámpa sem villog, akkor a sorompóberendezés nem működik, és a vonatkozó KRESZ előírások szerint kell eljárni: a sötét fénysorompójelző a közúton közlekedőket fokozott figyelemre készteti, a KRESZ szerint ez nem jelent szabad jelzést a közúti járművek részére. Csak körültekintően lehet áthajtani, miután megálltunk.

A vonatokkal az átjárót ilyenkor a biztonság érdekében csak lassan, maximum 15 kilométer/órás sebességgel közelítik meg. Biztonsági okokból a biztosítóberendezési áramkör kialakítása olyan, hogy meghibásodás vagy forgalmi ok esetén úgynevezett üzemzavar állapotba kerül 6-10 perc után – írta meg a Kemma.hu.

FRISSÍTÉS

A MÁV megkeresésünkre közölte, hogy ma délelőtt egy Pécsre tartó Pannónia InterRégió áthaladását követően a fénysorompó sötétre kapcsolt. Az állomási berendezés ezt azonnal érzékelte, a szakemberek rögtön a helyszínre mentek, megvizsgálták a sorompót, de nem találtak hibás működésre utaló jeleket. A sorompót visszakapcsolták, így az délelőttől ismét üzemszerűen működik.