Hosszú ideig tartanak a munkálatok

4 órája

Nesze neked iskolakezdés: teljes egészében lezártak egy utcát Pécs belvárosában (VIDEÓ)

Rekonstrukciós folyamatok kezdődnek.

Bama.hu
Lezárták az autós forgalom elől a Gábor utcát.

Kisnyomású gázvezeték rekonstrukciót hajt végre az E.ON, emiatt teljes egészében lezárták a Pécs belvárosában található Gábor utcát. A munkálatok egészen sokáig elnyúlnak majd, várhatóan szeptember 19-én fejeződnek be.

 

