50 perce
Nesze neked iskolakezdés: teljes egészében lezártak egy utcát Pécs belvárosában (VIDEÓ)
Rekonstrukciós folyamatok kezdődnek.
Lezárták az autós forgalom elől a Gábor utcát.
Kisnyomású gázvezeték rekonstrukciót hajt végre az E.ON, emiatt teljes egészében lezárták a Pécs belvárosában található Gábor utcát. A munkálatok egészen sokáig elnyúlnak majd, várhatóan szeptember 19-én fejeződnek be.
