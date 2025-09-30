Óriási karambol a 6-oson – komoly torlódásra számíthatunk Pécs irányába!

Olvasónk jelezte hírportálunknak, hogy kedd reggel nagy baleset történt: 8 óra magasságában a 6-os főút Pécs felé vezető szakaszán, az Ikarusz Faloda közelében négyen karamboloztak. A Waze alkalmazás élő térképén jelenleg nem mutat torlódást, olvasónk szerint viszont a forgalmat jelentősen visszafogja a baleset.

A Waze alkalmazásban is sokan jelezték: baleset bénítja a forgalmat

Forrás: Waze

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, amint válaszolnak megkeresésünkre, frissítjük cikkünket.