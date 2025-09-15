54 perce
Óvatosan az utcán: pakisztáni embercsempészt köröznek Pécsen
A 36 éves pakisztáni bevándorlót egész Európában keresik.
Nagy erőkkel keresik az embercsempészt.
Forrás: MW/Illusztráció
Fotó: MESZAROS MATYAS
A Pécsi Járásbíróság rendelt el körözést 2019. szeptember 18-án Butt Salman Khalid Saim ellen, akit embercsempészés bűncselekménnyel gyanúsítanak a Büntető Törvénykönyv 353. paragrafusa alapján. A 36 éves pakisztáni férfi nem kispályás bűnöző, európai elfogatóparancs van érvényben ellene.
A férfi adatai:
Név: Butt Salman Khalid Saim
Nem: férfi
Születési hely, idő: Gujranwala, 1989. január 5.
Állampolgárság: pakisztáni
A hatóságok kérik a lakosság segítségét a férfi tartózkodási helyének felderítésében. Amennyiben valaki információval rendelkezik róla, értesítse a rendőrséget. Egy megosztással is nagyban hozzájárulhatunk a körözés sikerességéhez!