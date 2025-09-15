Óvatosan az utcán: pakisztáni embercsempészt köröznek Pécsen

A Pécsi Járásbíróság rendelt el körözést 2019. szeptember 18-án Butt Salman Khalid Saim ellen, akit embercsempészés bűncselekménnyel gyanúsítanak a Büntető Törvénykönyv 353. paragrafusa alapján. A 36 éves pakisztáni férfi nem kispályás bűnöző, európai elfogatóparancs van érvényben ellene.

A pakisztáni embercsempész továbbra is bujkál a hatóságok elől.

Forrás: police.hu

A férfi adatai:

Név: Butt Salman Khalid Saim

Nem: férfi

Születési hely, idő: Gujranwala, 1989. január 5.

Állampolgárság: pakisztáni

A hatóságok kérik a lakosság segítségét a férfi tartózkodási helyének felderítésében. Amennyiben valaki információval rendelkezik róla, értesítse a rendőrséget. Egy megosztással is nagyban hozzájárulhatunk a körözés sikerességéhez!