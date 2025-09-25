54 perce
Rendkívüli: a gázai övezetből érkező palesztin férfit keresnek Pécsen − elfogatóparancsot adtak ki
Nem az első külföldi bűnöző, aki a Pécsi Járásbíróság látókörébe került. A palesztin férfi ellen kiadták a körözést.
Nagy erőkkel keresik a külföldi bűnözőt.
Forrás: MW/Illusztráció
Fotó: Szabolcs László
A Pécsi Járásbíróság elfogatóparancsot adott ki a gázai övezetből érkező Albhaisi Mohammed (szül. 1998. március 6., Gáza) ellen. A 27 éves palesztin férfit a hatóságok kábítószer birtoklása miatt körözik.
Újabb külföldi után nyomoznak − palesztin férfi ellen adtak ki körözést
A körözés elrendelésére 2025. március 20-án került sor. A hatóság kéri, hogy aki a férfi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen a rendőrségen. Egy megosztással is hozzájárulhatunk a keresés sikerességéhez!
Több külföldit is keresnek Pécsen, nem is olyan rég számoltunk be róla, hogy egy török embercsempész ellen is kiadták a körözést.
