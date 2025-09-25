szeptember 25., csütörtök

Újabb külföldi bűnöző a láthatáron

54 perce

Rendkívüli: a gázai övezetből érkező palesztin férfit keresnek Pécsen − elfogatóparancsot adtak ki

Nem az első külföldi bűnöző, aki a Pécsi Járásbíróság látókörébe került. A palesztin férfi ellen kiadták a körözést.

Bama.hu
Nagy erőkkel keresik a külföldi bűnözőt.

A Pécsi Járásbíróság elfogatóparancsot adott ki a gázai övezetből érkező Albhaisi Mohammed (szül. 1998. március 6., Gáza) ellen. A 27 éves palesztin férfit a hatóságok kábítószer birtoklása miatt körözik.

Palesztin férfi került a pécsiek látókörébe. Nem az első külföldi bűnöző, akit keresnek.
Újabb külföldi után nyomoznak − palesztin férfi ellen adtak ki körözést

A körözés elrendelésére 2025. március 20-án került sor. A hatóság kéri, hogy aki a férfi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen a rendőrségen. Egy megosztással is hozzájárulhatunk a keresés sikerességéhez!

Ez nem egy török sorozat: embercsempész ólálkodik körülöttünk

Több külföldit is keresnek Pécsen, nem is olyan rég számoltunk be róla, hogy egy török embercsempész ellen is kiadták a körözést.

 

