1 órája
Pánik a 6-os úton: négy autó ütközött, három ember megsérült!
Négy autó ütközött szombaton kora délután a 6-os úton Hirdnél - teljes útzár volt emiatt érvényben.
Ahogy korábban beszámoltunk róla, négyes karambol történt a 6-os úton Hird közelében.
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletesének tájékoztatása szerint pár perccel ezelőtt a teljes útzárat feloldották, rendőri irányítás mellett halad a forgalom. Információink szerint a balesetben hárman sérültek meg - úgy tudni, mindhárman könnyebb sérüléseket szenvedtek. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
