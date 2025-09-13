Pánik a 6-os úton: négy autó ütközött, három ember megsérült!

Ahogy korábban beszámoltunk róla, négyes karambol történt a 6-os úton Hird közelében.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletesének tájékoztatása szerint pár perccel ezelőtt a teljes útzárat feloldották, rendőri irányítás mellett halad a forgalom. Információink szerint a balesetben hárman sérültek meg - úgy tudni, mindhárman könnyebb sérüléseket szenvedtek. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.