Részleteket közölt a rendőrség

1 órája

Pánik a 6-os úton: négy autó ütközött, három ember megsérült!

Négy autó ütközött szombaton kora délután a 6-os úton Hirdnél - teljes útzár volt emiatt érvényben.

Wald Kata
Pánik a 6-os úton: négy autó ütközött, három ember megsérült!

Forrás: MW/Illusztráció

Fotó: Szakony Attila

Ahogy korábban beszámoltunk róla, négyes karambol történt a 6-os úton Hird közelében. 

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletesének tájékoztatása szerint pár perccel ezelőtt a teljes útzárat feloldották, rendőri irányítás mellett halad a forgalom. Információink szerint a balesetben hárman sérültek meg - úgy tudni, mindhárman könnyebb sérüléseket szenvedtek. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. 

 

