Durva történések a buszpályaudvar és a Centrum parkoló környékén (FOTÓK+VIDEÓ)
Hosszú a lista, elég, ha csak a közelmúlt történéseit böngésszük. Kétségtelen, hogy a belváros legbalhésabb környéke a buszpályaudvar és a Centrum parkoló.
Ki ne emlékezne a családi háborúra, ami majdnem tragédiával végződött.
A buszpályaudvar, a Centrum parkoló és az Árkád környéke kvázi Pécs belvárosának Bermuda-háromszöge, hiába próbálnak a hatóságok rendszeres ellenőrzéseket tartani az érintett területeken, rengeteg a balhé és az atrocitás ezeken a helyeken. A Centrum parkolóban kéregetők miatt áll a bál, a buszpályaudvaron zavargások miatt félnek az emberek.
Nem biztonságos a parkoló és a buszpályaudvar környéke?
Olvasóinkat arról faggattuk, hogy milyen tapasztalataik vannak a Centrum parkoló és a buszpályaudvar környékéről, valamint összeszedtük az elmúlt időszak kiemeltebb történéseit is.
Az év elején számoltunk be arról, hogy gyanús alakok, egy többnyire férfiakból álló banda kétes eredetű tárgyak (cigaretta, parfüm, stb.) értékesítése céljából szólította le a járókelőket, akikre rá is kiabáltak, ha nem álltak le tárgyalni velük. Szerencsére ezt követően a rendőrség is fokozott figyelmet fordított a területre, így ezek az emberek eltűntek a környékről.
A legnagyobb balhé kapcsán a közelmúltban és jelenleg is zajlanak a tárgyalások: ki ne emlékezne arra a tavalyi jelenetre, amikor két haragos család vitája egy autós gyilkossági kísérlettel zárult.
A buszpályaudvaron is zajlottak az események, L.L Junior koncertje után 4 férfi keveredett összetűzésbe, egyikük befejelte egy ott parkoló Volánbusz ablakát.
Pécsi balhé, olvasóink tollából
Olvasóink több érdekes sztorit is megosztottak velünk a balhék szempontjából frekventált területek kapcsán.
Utólag visszagondolva, az ütő is majdnem megállt bennem, amikor este megérkeztem busszal, vártam a barátnőmre, gondoltam elszívok egy cigit. A buszpályaudvar túloldalán egy hajléktalan, drogosnak tűnő nő állt. Feltűnt, hogy egyre közelebb jön hozzám. Gondoltam átmegyek a másik oldalra, nehogy oda jöjjön hozzám. A nő gyorsan irányt váltott, most és ismét elkezdett jönni felém. Felgyorsítottam, körülbelül a PTE-KTK épületig követett, átment a piroson, az egyik kis utcán már futott utánam, aztán már én is: elkezdtem neki ordibálni, mire ő mondott valami káromkodást és inkább megállt. Elég gyakran jártam Meszesre, Gyárváros környékére is, de ezeken a helyeken soha nem történt velem olyan atrocitás, mint akkor.
Az egyik barátnőm táskája egyik pillanatról a másikra eltűnt a szórakozóhelyről, a táskában lévő telefon követőrendszere a buszpályaudvarra irányított minket. A „becsületes megtaláló” ott kotorászott a táskában egy padon ülve, amikor kihívtuk a rendőröket azt hazudta, hogy ő úgy találta, másnap pedig leakarta adni. Nyilván senki nem hitte el.
Egymástól függetlenül több beszámoló is érkezett arról a nőről, aki köztudottan rendszeresen kerül összetűzésbe ok nélkül a járókelőkkel, buszra várakozókkal Pécsen. Akadnak olyanok is, akik inkább nem szállnak fel a buszra, ha meglátják a nőt, mert attól félnek, hogy akár a busz elé is képes kilökni azt, akivel konfliktusba keveredik.
A Széchenyi tér és a Hunyadi-szobor is gyűjtőhelye a balhés alakoknak
- Szintén nem is olyan rég történt az az eset a Széchenyi téren, ami rengeteg embert megijesztett. Egy, a téren italozó és hangoskodó társaság egyik tagja kapott vélhetően epilepsziás rohamot, végül a mentők segítségére is szükség volt. Az igazi pikantériája a történteknek az volt, hogy a társaság egyik tagja a Hunyadi-szobrot is megbecstelenítette, míg a mentősök társán segítettek.