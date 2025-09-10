Durva történések a buszpályaudvar és a Centrum parkoló környékén (FOTÓK+VIDEÓ)

A buszpályaudvar, a Centrum parkoló és az Árkád környéke kvázi Pécs belvárosának Bermuda-háromszöge, hiába próbálnak a hatóságok rendszeres ellenőrzéseket tartani az érintett területeken, rengeteg a balhé és az atrocitás ezeken a helyeken. A Centrum parkolóban kéregetők miatt áll a bál, a buszpályaudvaron zavargások miatt félnek az emberek.

A Centrum parkoló környéke továbbra sem a legbiztonságosabb helye a városnak, hiába fordít fokozott figyelmet a rendőrség is a területre.

Forrás: Olvasói fotó

Nem biztonságos a parkoló és a buszpályaudvar környéke?

Olvasóinkat arról faggattuk, hogy milyen tapasztalataik vannak a Centrum parkoló és a buszpályaudvar környékéről, valamint összeszedtük az elmúlt időszak kiemeltebb történéseit is.

Az év elején számoltunk be arról, hogy gyanús alakok, egy többnyire férfiakból álló banda kétes eredetű tárgyak (cigaretta, parfüm, stb.) értékesítése céljából szólította le a járókelőket, akikre rá is kiabáltak, ha nem álltak le tárgyalni velük. Szerencsére ezt követően a rendőrség is fokozott figyelmet fordított a területre, így ezek az emberek eltűntek a környékről.

A legnagyobb balhé kapcsán a közelmúltban és jelenleg is zajlanak a tárgyalások: ki ne emlékezne arra a tavalyi jelenetre, amikor két haragos család vitája egy autós gyilkossági kísérlettel zárult.