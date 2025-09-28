szeptember 28., vasárnap

A lakosok kérése meghallgattatott

4 órája

Kényes problémára talált megoldást az önkormányzat − változik a parkolás, rendőri ellenőrzés jön

KRESZ-táblák kerültek kihelyezésre.

Tóth Dávid
Kényes problémára talált megoldást az önkormányzat − változik a parkolás, rendőri ellenőrzés jön

Új KRESZ-táblák kerültek kihelyezésre.

Forrás: Facebook/Teleki Dávid

Vajszló község polgármestere, Teleki Dávid számolt be róla, hogy egy régóta húzódó problémát sikerült megoldaniuk, a szabályok betartását pedig a rendőrség is ellenőrizni fogja. A helyi óvoda parkolójával szemben ugyanis rendszeresen probléma volt az ott parkoló autók miatti közlekedés. Az iskolából kifordulni próbáló buszokat akadályozták, és sokszor percekig állt a forgalom. Szeptember közepétől kezdve azonban a megállást tiltó KRESZ-táblák kerültek kihelyezésre, a szabályok betartását pedig a rendőrség is rendszeresen ellenőrizni fogja.

 

