Kényes problémára talált megoldást az önkormányzat − változik a parkolás, rendőri ellenőrzés jön

Vajszló község polgármestere, Teleki Dávid számolt be róla, hogy egy régóta húzódó problémát sikerült megoldaniuk, a szabályok betartását pedig a rendőrség is ellenőrizni fogja. A helyi óvoda parkolójával szemben ugyanis rendszeresen probléma volt az ott parkoló autók miatti közlekedés. Az iskolából kifordulni próbáló buszokat akadályozták, és sokszor percekig állt a forgalom. Szeptember közepétől kezdve azonban a megállást tiltó KRESZ-táblák kerültek kihelyezésre, a szabályok betartását pedig a rendőrség is rendszeresen ellenőrizni fogja.