Hűtlen kezelés a vád

1 órája

Folytatja a volt polgármester ügyében a tárgyalást a Pécsi Járásbíróság

A nyári ítélkezési szünet után kedden folytatódik a tárgyalás a korábbi kozármislenyi polgármester ügyében, akit az ügyészség nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel és más bűncselekményekkel vádol. A Pécsi Járásbíróság előtt zajló eljárás a következő tárgyalási napon újabb részletekkel folytatódik.

Munkatársunktól

Mint ismert, a Pécsi Járási Ügyészség nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntette miatt nyújtott be vádiratot Kozármisleny korábbi polgármestere ellen a Pécsi Járásbíróságra.

Pécsi Járásbíróságon folytatódik a korábbikozármislenyi polgármester ügye
Folytatja a volt polgármester ügyében a tárgyalást a Pécsi Járásbíróság. Illusztráció.
Forrás: MW

A pécsi bíróságtól kapott hivatalos tájékoztatás szerint a vádiratban az áll, hogy az egykori településvezető évekkel ezelőtt egy biztosító társasággal megtakarítással kombinált életbiztosítási szerződést kötött az önkormányzat nevében öt éves futamidőre. A szerződésben biztosítottként és kedvezményezettként is a polgármester szerepelt.

A biztosítási díjakat viszont az önkormányzat fizette, a szerződés lejártát követően, 2019 novemberében az akkori polgármester kérte a biztosítás összegének, mintegy 1,6 millió forintnak a számlájára való kiutalását, amit meg is kapott. A biztosítási szerződés megkötéséről és a pénz kiutalásáról sem tudott a képviselő-testület, arról nem hoztak határozatot.

A vádirat szerint mivel a biztosítási díjakat az önkormányzat fizette, a lejárati szolgáltatás összege is az önkormányzatot illette volna. Ezzel a polgármester megszegte az idegen vagyon kezeléséből folyó kötelességét, és ezzel vagyoni hátrányt okozott az önkormányzatnak.

Az vádlottal kapcsolatos másik ügy előzménye, hogy a Baranya Vármegyei Kormányhivatal bejelentés alapján folytatott vizsgálatot a polgármesteri tevékenységek jogszerűségével összefüggésben. Ennek során 2020 februárjában információkat kértek a jegyzőtől a polgármester bankkártya-használatával kapcsolatban is.

Másik vádpontot is vizsgál a Pécsi Járásbíróság

A korábbi polgármester rendelkezett a város számlájához tartozó bankkártyával 2015. novemberétől, annak használati jogosságának alátámasztására 2020. elején aláírt egy polgármesteri utasítást a bankkártya-használatról, amelynek hatálybalépés napjaként 2015. októberét jelölte meg, holott az évekkel később, 2020. elején készült.

Az utasításban a bankkártya-használatra jogosultakat és bankkártyáik számát tüntették fel, de a hatálybalépés napjaként feltüntetett napon a bankkártya-használatra jogosultként feltüntetett személyek részben még nem dolgoztak az önkormányzatnál, részben nem rendelkeztek az utasításban megjelölt bankkártyával. Az utasítást benyújtották a kormányhivatalhoz a polgármester bankkártya-használatáról szóló tájékoztatással együtt. A vádirat szerint a polgármester, mint hivatalos személy lényeges tényt hamisan foglalt közokiratba – derült ki a Pécsi Törvényszéktől kapott tájékoztatásból.

 

