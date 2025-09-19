Nagy a baj a pécsi panelben: az ablakon keresztül jutottak be a katasztrófavédők

Pécsen, szeptember 19-én, péntek délelőtt fél tíz körül a Jurisics és a Herman Ottó utca sarkán álló egyik panelház emeleti lakásához vonultak ki a katasztrófavédelem munkatársai. Az egység az ablakon keresztül jutott be az ingatlanba, mivel az ajtón keresztül nem lehetett bejutni. A helyszínen a rendőrség is jelen volt, az utcán pedig több járókelő figyelte az eseményeket.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint ilyen beavatkozásra általában akkor kerül sor, ha olyan riasztást kapnak, hogy egy idős vagy beteg hozzátartozó lakásába nem tudnak bejutni a családtagok. A szakemberek bejutva kinyitották a bejárati ajtót, így a mentők a lakásba érkezhettek, hogy megkezdhessék a segítségnyújtást.

Az ügyben megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság és az Országos Mentőszolgálat sajtóosztályát, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

