szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

24°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bama.hu videó

2 órája

Ilyen létezik? Nagyon benézte a sávot két autós Pécs belvárosában (VIDEÓ)

Címkék#forgalom#bama.hu videó#közlekedés#autó#sáv

Olvasónk érdekes videót küldött szerkesztőségünknek a pécsi belváros egyik forgalmas csomópontjából. A felvételen jól látszik, hogyan okoz gondot a helytelen sávhasználat a Rákóczi út és az Irgalmasok utcája kereszteződésében.

Jusztin Levente

A Pécs szívében készült videón egy autós szemszögéből követhetjük végig, hogyan próbál jobbra kanyarodni a Rákóczi út és az Irgalmasok utcája találkozásánál. A sofőr úgy nyilatkozott a bama.hu-nak, hogy rendelkezik behajtási engedéllyel, ezért jogosan akart behajtani. A felvételen jól kivehető, hogy az ő sávjában a kanyarodásra várakozik egy autó – mögötte pedig egy másik jármű is ugyanígy hibázik. Ez nemcsak forgalmi zavart, hanem balesetveszélyes helyzetet is teremthet, különösen a zsúfoltabb időszakokban.

Rákóczi út forgalmi zavar
Rossz sávban várakoznak a Rákóczi út és az Irgalmasok utcája kereszteződésében – ráadásul ketten!
Forrás: Olvasói fotó

Az útburkolati jelek szerint a menetirány szerinti jobb szélső sávból lehetne balra kanyarodni, a középsőt kizárólag az engedéllyel rendelkezők használhatják (akkor sem szemben a forgalommal), a kép szerinti jobb szélső szakasz pedig a taxik számára kijelölt várakozóhely. A téves sávválasztás így nemcsak a szabályok megszegését jelenti, hanem akadályozhatja a jogosan közlekedőket is.

A Rákóczi úton nem először fordul elő anomália

Olvasónk azt is hozzátette: nem ez volt az első alkalom, hogy furcsa közlekedési helyzet alakult ki ezen a szakaszon. Elmondása szerint a Konzum előtti buszöbölben az elsőbbségadás kötelező jelet is újra kellene festeni, mert annak hiánya már több vitás szituációhoz vezetett.

A felvétel rávilágít: a belvárosi forgalomban a pontos jelzések és a szabályos sávhasználat kulcsfontosságú a biztonságos közlekedés érdekében.

 

Bama.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu