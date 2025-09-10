2 órája
Ilyen létezik? Nagyon benézte a sávot két autós Pécs belvárosában (VIDEÓ)
Olvasónk érdekes videót küldött szerkesztőségünknek a pécsi belváros egyik forgalmas csomópontjából. A felvételen jól látszik, hogyan okoz gondot a helytelen sávhasználat a Rákóczi út és az Irgalmasok utcája kereszteződésében.
A Pécs szívében készült videón egy autós szemszögéből követhetjük végig, hogyan próbál jobbra kanyarodni a Rákóczi út és az Irgalmasok utcája találkozásánál. A sofőr úgy nyilatkozott a bama.hu-nak, hogy rendelkezik behajtási engedéllyel, ezért jogosan akart behajtani. A felvételen jól kivehető, hogy az ő sávjában a kanyarodásra várakozik egy autó – mögötte pedig egy másik jármű is ugyanígy hibázik. Ez nemcsak forgalmi zavart, hanem balesetveszélyes helyzetet is teremthet, különösen a zsúfoltabb időszakokban.
Az útburkolati jelek szerint a menetirány szerinti jobb szélső sávból lehetne balra kanyarodni, a középsőt kizárólag az engedéllyel rendelkezők használhatják (akkor sem szemben a forgalommal), a kép szerinti jobb szélső szakasz pedig a taxik számára kijelölt várakozóhely. A téves sávválasztás így nemcsak a szabályok megszegését jelenti, hanem akadályozhatja a jogosan közlekedőket is.
A Rákóczi úton nem először fordul elő anomália
Olvasónk azt is hozzátette: nem ez volt az első alkalom, hogy furcsa közlekedési helyzet alakult ki ezen a szakaszon. Elmondása szerint a Konzum előtti buszöbölben az elsőbbségadás kötelező jelet is újra kellene festeni, mert annak hiánya már több vitás szituációhoz vezetett.
A felvétel rávilágít: a belvárosi forgalomban a pontos jelzések és a szabályos sávhasználat kulcsfontosságú a biztonságos közlekedés érdekében.
Bama.hu videó
