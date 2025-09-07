szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

23°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körözés

2 órája

Ránézésre nem gondolná az ember, milyen súlyos bűncselekmény miatt keresik ezt a nőt

Címkék#határozat#Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Pécs#gyermekprostitúció#bűncselekmény

Kaszás Endre
Ránézésre nem gondolná az ember, milyen súlyos bűncselekmény miatt keresik ezt a nőt

Gyermekprostitúció kihasználása miatt adott ki elfogatóparancsot a pécsi születésű Peregi Georgina Johanna ellen a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság vizsgálati osztálya. A 20. életévét alig betöltött nő ellen július végén adták ki a körözést.

Aki az illetőről a rendőrség munkáját segítő információval rendelkezik, az a 7622 Pécs, Vargha Damján utca 1. szám alatt, illetve a 72/504-400/1064 telefonon tehet bejelentést. Körözési eljárás határozat száma, eljárás iktatószáma: 02000/111/2025.BÜ.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu