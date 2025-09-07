Körözés
1 órája
Ránézésre nem gondolná az ember, milyen súlyos bűncselekmény miatt keresik ezt a nőt
Gyermekprostitúció kihasználása miatt adott ki elfogatóparancsot a pécsi születésű Peregi Georgina Johanna ellen a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság vizsgálati osztálya. A 20. életévét alig betöltött nő ellen július végén adták ki a körözést.
Aki az illetőről a rendőrség munkáját segítő információval rendelkezik, az a 7622 Pécs, Vargha Damján utca 1. szám alatt, illetve a 72/504-400/1064 telefonon tehet bejelentést. Körözési eljárás határozat száma, eljárás iktatószáma: 02000/111/2025.BÜ.
