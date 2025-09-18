Rejtélyes baleset Pécsen: elindult magától egy autó, és két másikat is összetört

Aligha vicces valójában az, ami egy amerikai burleszkre, nem pedig a valóságra hasonlított pénteken Pécsen. Kertvárosban, a Júlia utcában ugyanis sajátos baleset történt.

Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy az egy kézifékkel nem megfelelően rögzített autó szabadult el, amely egy éppen tolató autónak ütközött neki. A balesetben pedig még egy harmadik autó is megsérült, ugyanakkor az anyagi káron kívül személyi sérülés nem történt.

Sajnos, a héten ennél sokkal nagyobb baleset is történt, amely után megható üzenettel kereste meg a Bama.hu szerkesztőségét egy hölgy, aki a keddi pécsi baleset egyik érintettje. Mint írta, a Suzuki anyósülésén ült, és szeretné kifejezni háláját mindazoknak, akik a bajban segítséget nyújtottak.