5 órája
Rendkívüli: újabb részleteket tudtunk meg a rendőrségtől az uránvárosi haláleset kapcsán
Hétfőn tragikus eset történt Uránvárosban. A rendőrség is reagált megkeresésünkre.
Olvasói fotó
Ahogy korábbi cikkünkben megírtuk, hétfőn, a kora délutáni órákban komolyabb rendőri intézkedés történt Pécsett, a Szigeti út és a Szántó Kovács János utca kereszteződésnél.
Mint megtudtuk, egy holttestet találtak a helyszínen. Információink szerint egy hajléktalan férfi hunyt el.
Gyilkosság Pécsen? A rendőrök még mindig helyszínelnek – megrázó részletek!
Az üggyel kapcsolatban megkerestük a hatóságokat is.
Nem merült fel bűncselekmény gyanúja
Csetényi Éva, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense hétfőn kora este arról tájékoztatta a Bama.hu-t, hogy a helyszínen egy holttestet találtak, az ügyben közigazgatási hatósági vizsgálat indult. Ez azt jelenti, hogy a halálesettel kapcsolatban idegenkezűség, tehát bűncselekmény gyanúja nem merült fel.
Feloldották az útzárat
Mint megtudtuk, 18 óra után a helyszínelők elhagyták a helyszínt, illetve az útzárat is feloldotta a rendőrség.
Rejtélyes bűnügy Pécsen: helyszínelnek a rendőrökFotók: Kovács Liliána