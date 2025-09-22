szeptember 22., hétfő

Tragédia

5 órája

Rendkívüli: újabb részleteket tudtunk meg a rendőrségtől az uránvárosi haláleset kapcsán

Hétfőn tragikus eset történt Uránvárosban. A rendőrség is reagált megkeresésünkre.

Bama.hu
Olvasói fotó

Ahogy korábbi cikkünkben megírtuk, hétfőn, a kora délutáni órákban komolyabb rendőri intézkedés történt Pécsett, a Szigeti út és a Szántó Kovács János utca kereszteződésnél. 

Mint megtudtuk, egy holttestet találtak a helyszínen. Információink szerint egy hajléktalan férfi hunyt el. 

Az üggyel kapcsolatban megkerestük a hatóságokat is. 

Nem merült fel bűncselekmény gyanúja

Csetényi Éva, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense hétfőn kora este arról tájékoztatta a Bama.hu-t, hogy a helyszínen egy holttestet találtak, az ügyben közigazgatási hatósági vizsgálat indult. Ez azt jelenti, hogy a halálesettel kapcsolatban idegenkezűség, tehát bűncselekmény gyanúja nem merült fel.

Feloldották az útzárat 

Mint megtudtuk, 18 óra után a helyszínelők elhagyták a helyszínt, illetve az útzárat is feloldotta a rendőrség. 

Rejtélyes bűnügy Pécsen: helyszínelnek a rendőrök

Fotók: Kovács Liliána

 

