Rendkívüli: újabb részleteket tudtunk meg a rendőrségtől az uránvárosi haláleset kapcsán

Az üggyel kapcsolatban megkerestük a hatóságokat is.

Nem merült fel bűncselekmény gyanúja

Csetényi Éva, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense hétfőn kora este arról tájékoztatta a Bama.hu-t, hogy a helyszínen egy holttestet találtak, az ügyben közigazgatási hatósági vizsgálat indult. Ez azt jelenti, hogy a halálesettel kapcsolatban idegenkezűség, tehát bűncselekmény gyanúja nem merült fel.

Feloldották az útzárat

Mint megtudtuk, 18 óra után a helyszínelők elhagyták a helyszínt, illetve az útzárat is feloldotta a rendőrség.