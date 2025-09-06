szeptember 6., szombat

Hiába működött a jelzőlámpa

25 perce

Rendkívüli: vonatbaleset történt Baranyában − nem figyelt a Suzuki sofőrje

Helyszíni információk szerint működött a jelzőlámpa, de sorompó nincs az átjárónál.

Bama.hu
Szerencsére csak az autó és a fényjelző sérült meg a balesetben.

Forrás: Facebook

Információink szerint vonatbaleset történt a Sellyét és Kákicsot összekötő vasúti átjárónál péntek délután: a Sellyéről Szentlőrincre 16 óra 10 perckor induló vonat áthaladásakor a fényjelző működött, ám sorompó nincs az említett átjárónál. Úgy tudjuk, hogy a Suzukit vezető sofőr figyelmetlen lehetett. A csodával határos módon személyi sérülés nem történt a balesetben. 

Az esettel kapcsolatban kerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, válaszuk esetén frissítjük cikkünket.

 

 

