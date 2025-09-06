Hiába működött a jelzőlámpa
Rendkívüli: vonatbaleset történt Baranyában − nem figyelt a Suzuki sofőrje
Helyszíni információk szerint működött a jelzőlámpa, de sorompó nincs az átjárónál.
Szerencsére csak az autó és a fényjelző sérült meg a balesetben.
Forrás: Facebook
Információink szerint vonatbaleset történt a Sellyét és Kákicsot összekötő vasúti átjárónál péntek délután: a Sellyéről Szentlőrincre 16 óra 10 perckor induló vonat áthaladásakor a fényjelző működött, ám sorompó nincs az említett átjárónál. Úgy tudjuk, hogy a Suzukit vezető sofőr figyelmetlen lehetett. A csodával határos módon személyi sérülés nem történt a balesetben.
Az esettel kapcsolatban kerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, válaszuk esetén frissítjük cikkünket.
