Rendkívüli: vonatbaleset történt Baranyában − nem figyelt a Suzuki sofőrje

Információink szerint vonatbaleset történt a Sellyét és Kákicsot összekötő vasúti átjárónál péntek délután: a Sellyéről Szentlőrincre 16 óra 10 perckor induló vonat áthaladásakor a fényjelző működött, ám sorompó nincs az említett átjárónál. Úgy tudjuk, hogy a Suzukit vezető sofőr figyelmetlen lehetett. A csodával határos módon személyi sérülés nem történt a balesetben.

Az esettel kapcsolatban kerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, válaszuk esetén frissítjük cikkünket.