Rendőri intézkedés a pécsi belvárosban! (VIDEÓ)

Ugyan a szombati nap cikkünk megjelenéséig balesetmentesen zajlott, a péntekről ez nem mondható el. Péntek reggel három személyautó és egy kerékpáros ütközött össze Kacsóta külterületén. A helyszínről négy embert, köztük két gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. Délután pedig egy munkagép és egy személyautó ütközött össze Mohács térségében, az 57-es főút 3-as kilométerszelvényénél. A balesetben egy ember megsérült, könnyebben.