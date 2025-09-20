szeptember 20., szombat

Mi történhetett?

1 órája

Rendőri intézkedés a pécsi belvárosban! (VIDEÓ)

Délutánig nyugalomban, nagyobb balesetektől mentesen telt a szombat Baranya vármegyében. Szombat délután a Barbakán körforgalom közelében, a buszmegálló magasságában figyeltek fel olvasóink egy villogó rendőrautóra.

Bama.hu
Rendőri intézkedés a pécsi belvárosban! (VIDEÓ)

Olvasói fotó

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre közölte: a helyszínen rendőri intézkedés zajlott, nagyobb baleset vagy rendkívüli esemény nem történt. Az olvasói videót az intézkedésről a Bama.hu Facebook-oldalán találják olvasóink.

Ugyan a szombati nap cikkünk megjelenéséig balesetmentesen zajlott, a péntekről ez nem mondható el. Péntek reggel  három személyautó és egy kerékpáros ütközött össze Kacsóta külterületén. A helyszínről négy embert, köztük két gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. Délután pedig egy munkagép és egy személyautó ütközött össze Mohács térségében, az 57-es főút 3-as kilométerszelvényénél. A balesetben egy ember megsérült, könnyebben.

