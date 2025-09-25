szeptember 25., csütörtök

Bama.hu videó

1 órája

Rendőri intézkedés a Széchenyi téren! - mi történhetett? (FOTÓ+VIDEÓ)

A csütörtöki nap délutánig eseménymentesen zajlott Baranya vármegye közútjain. Egy kisebb esetre hívta csak fel figyelmünket olvasónk.

Tóth Viktória

Olvasónk hírportálunknak küldött képeket és videót, melyeken jól látszik, hogy Pécsen, a Széchenyi tér aljánál, dél körül egy rendőrautó állt, és valamilyen rendőri intézkedés, valószínűleg igazoltatás zajlott. Az esettel kapcsolatban megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, és amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.

FRISSÍTÉS: 

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatta hírportálunkat, hogy a helyszínen szabálysértés elkövetőivel szemben intézkedtek a rendőrök.

Rendőri intézkedés a Széchenyi téren! - mi történhetett? 
Forrás: Olvasói fotó

Csütörtökhöz hasonlóan a szerdai napon sem volt nagyobb baleset Baranyában. Egyedül annyi történt, hogy Pécsvárad és Mecseknádasd között egy autós vadat gázolt az egyik völgyhíd közelében, szerencsére személyi sérülés nem történt. A rendőrség továbbra is figyelmezteti a közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal vezessenek, különösen a zsúfoltabb belvárosi területeken és a vidéki, erdős szakaszokon, ahol váratlan események – például vadak felbukkanása – előfordulhatnak.

 

Bama.hu videó

