Rendőri intézkedés a Széchenyi téren! - mi történhetett? (FOTÓ+VIDEÓ)

Olvasónk hírportálunknak küldött képeket és videót, melyeken jól látszik, hogy Pécsen, a Széchenyi tér aljánál, dél körül egy rendőrautó állt, és valamilyen rendőri intézkedés, valószínűleg igazoltatás zajlott. Az esettel kapcsolatban megkerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, és amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.

FRISSÍTÉS:

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatta hírportálunkat, hogy a helyszínen szabálysértés elkövetőivel szemben intézkedtek a rendőrök.

Rendőri intézkedés a Széchenyi téren! - mi történhetett?

Forrás: Olvasói fotó

Csütörtökhöz hasonlóan a szerdai napon sem volt nagyobb baleset Baranyában. Egyedül annyi történt, hogy Pécsvárad és Mecseknádasd között egy autós vadat gázolt az egyik völgyhíd közelében, szerencsére személyi sérülés nem történt. A rendőrség továbbra is figyelmezteti a közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal vezessenek, különösen a zsúfoltabb belvárosi területeken és a vidéki, erdős szakaszokon, ahol váratlan események – például vadak felbukkanása – előfordulhatnak.