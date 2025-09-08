szeptember 8., hétfő

Súlyos részeg a volán mögött

24 perce

Dráma Baranyában: így végződött az ittas „csak egy kanyar” – percek múlva már borult

Címkék#rendőrség#Darázs#baleset

Egy 42 éves férfi elvesztette uralmát autója felett és többször is felborult Baranyában. Kiderült az is, hogy nagyjából mennyit ihatott a részeg sofőr. Elképesztő összeget kell kiszurkolnia büntetésként.

Bama.hu

Komoly közlekedési baleset történt Baranyában a hétvégén. Egy 42 éves sofőr erősen ittasan ült volán mögé, majd a kocsijával kisodródott az útról, a töltésen átvágódva többször is felborult, végül az út szélén állt meg - számolt be róla a Glas Slavonije.hr. A baleset a horvátországi Darázs (Draž) település közelében történt, amely mindössze 15 kilométerre fekszik a magyar határtól; Mohácsról autóval nagyjából 20 perc alatt érhető el. A részeg sofőr a hírek szerint könnyebben sérült meg.

A részeg sofőr összetörte autóját
A részeg sofőr megúszta. A kép csupán illusztráció! Fotó: Davor KIBEL / Forrás: Glas Slavonije.hr

A férfi alkoholszintje 2,14 ezrelék volt, ami nagyságrendileg 7–8 pohár bor vagy kb. 6 korsó sör elfogyasztásának felel meg egy átlagos testalkatú felnőttnél a becslés szerint. Az ittas vezető a biztonsági övet sem használta. A rendőrség összesen több mint 1800 euró (mintegy 720 ezer forint) bírságot szabott ki rá, emellett három hónapra bevonták a jogosítványát, és büntetőpontokat is kapott.

Nem ő volt az egyedüli részeg sofőr

Az eszék-baranyai rendőrség a hétvégén összesen 228 közlekedési szabálysértést regisztrált, köztük 11 ittas vezetést és 68 gyorshajtást. Emellett három további baleset is történt, amelyek közül egyben könnyű sérülés, kettőben anyagi kár keletkezett.

Mint a közelmúltban megírtuk, ittasan, jogsi nélkül vezetett egy férfi Pécsen, pisztollyal szállították ki a kocsiból a rendőrök.

 

