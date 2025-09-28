Nagy az ijedtség: tűzoltók, rendőrök és mentőautók vonultak ki Pécsen (FOTÓK)

Sajnos a vasárnap este sem telt el eseménytelenül Pécsen, nem sokkal 20 óra után mentők, tűzoltók és rendőrök érkeztek a Felsőmalom utcába. Információink szerint egy idős hölgy rosszul lett, emiatt érkeztek a hatóságok a helyszínre. Az intézkedés idejére a forgalom megállt az érintett útszakaszon.

A környéken lakók megrémültek. Olvasónktól is kaptunk fotót és videót.

Forrás: Olvasói fotó