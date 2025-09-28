szeptember 29., hétfő

Kollégánk a helyszínről jelentkezett

11 órája

Nagy az ijedtség: tűzoltók, rendőrök és mentőautók vonultak ki Pécsen (FOTÓK)

Vasárnap késő este volt szükség a segítségre a Felsőmalom utcába.

Bama.hu
Nagy az ijedtség: tűzoltók, rendőrök és mentőautók vonultak ki Pécsen (FOTÓK)

Nagy erőkkel érkeztek a szervek a helyszínre.

Sajnos a vasárnap este sem telt el eseménytelenül Pécsen, nem sokkal 20 óra után mentők, tűzoltók és rendőrök érkeztek a Felsőmalom utcába. Információink szerint egy idős hölgy rosszul lett, emiatt érkeztek a hatóságok a helyszínre. Az intézkedés idejére a forgalom megállt az érintett útszakaszon. 

A környéken lakók megrémültek. Olvasónktól is kaptunk fotót és videót. 
Forrás: Olvasói fotó

 

Úgy tudjuk, hogy egy idős hölgy lett rosszul.

 

 

