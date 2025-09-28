Kollégánk a helyszínről jelentkezett
11 órája
Nagy az ijedtség: tűzoltók, rendőrök és mentőautók vonultak ki Pécsen (FOTÓK)
Vasárnap késő este volt szükség a segítségre a Felsőmalom utcába.
Nagy erőkkel érkeztek a szervek a helyszínre.
Sajnos a vasárnap este sem telt el eseménytelenül Pécsen, nem sokkal 20 óra után mentők, tűzoltók és rendőrök érkeztek a Felsőmalom utcába. Információink szerint egy idős hölgy rosszul lett, emiatt érkeztek a hatóságok a helyszínre. Az intézkedés idejére a forgalom megállt az érintett útszakaszon.
