Ez téged is érinthet: óriási veszélyben van a pénzed, ha Samsung lapul a zsebedben!

Az üzenetben a cég arra figyelmeztet, hogy egyes csalók a "One UI 8 Beta" verzió tesztelésének lehetőségét hirdetik, azonban a hirdetésben található linkek hamis webhelyekre vezetnek, amelyek célja a felhasználók átverése.

A csalók stratégiája az, hogy elérjék a felhasználók készülékeit, zárolják azokat, majd pénzt próbálnak kicsalni a felhasználóktól a feloldásért cserébe. A Samsung hivatalos figyelmeztetésében hangsúlyozza, hogy a vállalat soha nem terjeszt szoftverfrissítéseket hirdetésekben vagy külső linkeken keresztül.

A Samsung hivatalos csatornák: A Samsung hivatalos információi és szoftverfrissítései kizárólag a Samsung saját közösségi média felületein, a Samsung Members alkalmazásban, a Samsung Community-ben és közvetlenül a készülékeken érhetők el.

Minden más forrás, amely külső linkeket ajánl, gyanúsnak tűnik, és komoly biztonsági kockázatot jelenthet.

A Samsung arra kéri a felhasználókat, hogy legyenek különösen körültekintőek, és ne kattintsanak gyanús, idegen forrásokból származó linkekre. A cég kiemeli, hogy a csalók tevékenysége komoly veszélyt jelenthet a felhasználók számára, ezért mindig az általa biztosított hivatalos csatornákon keresztül tájékozódjanak és frissítsenek.

Ez a figyelmeztetés különösen fontos lehet a mobiltelefonok felhasználói számára, akik hajlamosak lehetnek kattintani a csábító, de veszélyes linkekre. A Samsung mindenkit arra kér, hogy legyen résen, és ne dőljön be a hamis ajánlatoknak.