Elfogatóparancsot adtak ki
1 órája
Sármos, de elvetemült − jóképű komlói bűnözőt keres a rendőrség (FOTÓ)
Enyves a keze.
Nagy erőkkel keresik a komlói bűnözőt.
Forrás: MW/Illusztráció
A Pécsi Járásbíróság 2025. szeptember 5-én elfogatóparancsot adott ki a komlói születésű, 25 éves Sipos Ramón ellen.
A férfit lopás bűncselekményével gyanúsítják, amely a Büntető Törvénykönyv 370. §-a alá tartozik. A körözést a bíróság a büntetőeljárásról szóló törvény 119. § (1) bekezdése alapján rendelte el.
A hatóságok kérik, hogy aki a körözött személy tartózkodási helyéről információval rendelkezik, haladéktalanul értesítse a rendőrséget. Egy megosztással is nagyban segíthetjük a hatóságok munkáját!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre