Elfogatóparancsot adtak ki

1 órája

Sármos, de elvetemült − jóképű komlói bűnözőt keres a rendőrség (FOTÓ)

Enyves a keze.

Bama.hu
Sármos, de elvetemült − jóképű komlói bűnözőt keres a rendőrség (FOTÓ)

Nagy erőkkel keresik a komlói bűnözőt.

Forrás: MW/Illusztráció

A Pécsi Járásbíróság 2025. szeptember 5-én elfogatóparancsot adott ki a komlói születésű, 25 éves Sipos Ramón ellen.

Sipos Ramón rendőrségi fotója.
Forrás: police.hu

A férfit lopás bűncselekményével gyanúsítják, amely a Büntető Törvénykönyv 370. §-a alá tartozik. A körözést a bíróság a büntetőeljárásról szóló törvény 119. § (1) bekezdése alapján rendelte el.

A hatóságok kérik, hogy aki a körözött személy tartózkodási helyéről információval rendelkezik, haladéktalanul értesítse a rendőrséget. Egy megosztással is nagyban segíthetjük a hatóságok munkáját!

 

 

