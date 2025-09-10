Sármos, de elvetemült − jóképű komlói bűnözőt keres a rendőrség (FOTÓ)

A Pécsi Járásbíróság 2025. szeptember 5-én elfogatóparancsot adott ki a komlói születésű, 25 éves Sipos Ramón ellen.

Sipos Ramón rendőrségi fotója.

Forrás: police.hu

A férfit lopás bűncselekményével gyanúsítják, amely a Büntető Törvénykönyv 370. §-a alá tartozik. A körözést a bíróság a büntetőeljárásról szóló törvény 119. § (1) bekezdése alapján rendelte el.

A hatóságok kérik, hogy aki a körözött személy tartózkodási helyéről információval rendelkezik, haladéktalanul értesítse a rendőrséget. Egy megosztással is nagyban segíthetjük a hatóságok munkáját!