3 órája
Sokkoló fotók érkeztek: ripityára törtek az autók a 6-os úton
Durva baleset történt szombaton délután a 6-os úton.
Fotó: Németh Zoltán memo-car Kft.
Ahogy korábban beszámoltunk róla, négy autó ütközött össze szombat délután Hird közelében a 6-os úton, a hosszúhetényi elágazásnál.
Információink szerint a balesetben hárman sérültek meg - úgy tudni, mindhárman könnyebb sérüléseket szenvedtek. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
A memo-car Kft. információi szerint a Renault Clio vezetője Pécs felől balra, Hosszúhetény felé óhajtott kanyarodni, de a szemből érkező Opel Astra elé sikerült. Az ütközés után a megpördülő Cliot eltalálta egy Fiat Stilo, az Opel pedig a Hetény felől jobbra kikanyarodni szándékozó Volkswagen Tourant belökte az árokba.