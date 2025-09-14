szeptember 14., vasárnap

Baleset

3 órája

Sokkoló fotók érkeztek: ripityára törtek az autók a 6-os úton

Címkék#6-os út#baleset#karambol

Durva baleset történt szombaton délután a 6-os úton.

Bama.hu
Sokkoló fotók érkeztek: ripityára törtek az autók a 6-os úton

Fotó: Németh Zoltán memo-car Kft.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, négy autó ütközött össze szombat délután Hird közelében a 6-os úton, a hosszúhetényi elágazásnál. 

Fotó: Németh Zoltán memo-car Kft.

Információink szerint a balesetben hárman sérültek meg - úgy tudni, mindhárman könnyebb sérüléseket szenvedtek. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. 

Németh Zoltán memo-car Kft.

A memo-car Kft. információi szerint a Renault Clio vezetője Pécs felől balra, Hosszúhetény felé óhajtott kanyarodni, de a szemből érkező Opel Astra elé sikerült. Az ütközés után a megpördülő Cliot eltalálta egy Fiat Stilo, az Opel pedig a Hetény felől jobbra kikanyarodni szándékozó Volkswagen Tourant belökte az árokba.

Németh Zoltán memo-car Kft.
Németh Zoltán memo-car Kft.
Németh Zoltán memo-car Kft.

 

 

