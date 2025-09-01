Mentők már a helyszínen
5 órája
Súlyos baleset bénítja a forgalmat Szederkénynél – az utat lezárták – (GALÉRIA+VIDEÓ)
Közösségi oldalak beszámolói szerint komoly baleset történt Szederkénynél. A helyszínre két mentőautó és egy rendőrségi egység érkezett, az érintett útszakaszon teljes útzár van érvényben.
Komoly baleset Szederkénynél - súlyos sérült is vanFotók: Kovács Liliána
A baleset a Mohács felé vezető út dombtetői szakaszán történt. Kerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, válaszukat cikkünkben frissítjük.
