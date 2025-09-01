Súlyos baleset bénítja a forgalmat Szederkénynél – az utat lezárták

Közösségi oldalak beszámolói szerint komoly baleset történt Szederkénynél. A helyszínre két mentőautó és egy rendőrségi egység érkezett, az érintett útszakaszon teljes útzár van érvényben. A baleset a Mohács felé vezető út dombtetői szakaszán történt. Kerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, válaszukat cikkünkben frissítjük.