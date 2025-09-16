szeptember 16., kedd

Hatalmas a dugó

30 perce

Súlyos baleset Pécsen: feszítővágóval mentettek ki egy embert a tűzoltók

Egymásba hajtott két személykocsi Pécsett, az 57-es főút városi szakaszán, a Kanizsai Dorottya úton.

Bama.hu

Az esethez a város hivatásos tűzoltói vonultak – számolt be róla honlapján a baranyai katasztrófavédelem. A járművekben összesen négyen utaztak, az egyik autóból egy embert a tűzoltók feszítővágóval szabadítottak ki, emellett áramtalanítottak. A főút érintett szakasza olajjal, törmelékkel szennyeződött. Forgalmi akadályra kell számítani.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a rendőrséget, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket. 

 

