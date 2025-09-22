Súlyos ügy Pécsen: rabszolgaként tartottak egy 17 éves lányt

Az ügy középpontjában egy huszonéves férfi áll, aki nem sokkal börtönből való szabadulása után élettársi kapcsolatba került egy 17 éves lánnyal – számolt be róla közleményében az ügyészség. A kapcsolat hamar erőszakba fordult: a férfi fenyegetéssel és bántalmazással prostitúcióra kényszerítette a fiatalkorút. Elvette az iratait, telefonját és pénzét, folyamatosan ellenőrzés alatt tartotta.

A történetbe a férfi családtagjai is bekapcsolódtak: az anya felügyelte a lányt, időnként Budapestre vitte férfiakhoz, a testvér pedig hirdetésekhez készített fotókat és fogadta a jelentkező ügyfelek hívásait. A lány végül egy kuncsaft segítségével tudott megszökni, majd feljelentést tett.

A Pécsi Törvényszék első fokon mindhárom vádlottat bűnösnek találta emberkereskedelem és kényszermunka bűntettében, és 3–6 év közötti börtönbüntetést szabott ki rájuk, valamint eltiltotta őket a közügyektől. Az ügyészség szigorítást kért, míg a vádlottak és ügyvédeik enyhítést vagy felmentést szerettek volna elérni.

A fellebbviteli ügyészség most is kitart a szigorúbb ítélet mellett. A végső döntést a Pécsi Ítélőtábla hozza meg másodfokon.