szeptember 3., szerda

Hilda névnap

21°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újabb karambol Baranyában

47 perce

Szörnyen indul a nap, három autó balesetezett Pécsen

Címkék#forgalom#Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság#baleset

Szerencsére úgy tűnik, hogy mindenki épségben megúszta.

Bama.hu
Szörnyen indul a nap, három autó balesetezett Pécsen

Illusztráció.

Forrás: Shutterstock

Fotó: Daniel Reiner

Balesettel indult a szerda reggel Pécsen, a 6-oson, a Makay István úton. Információink szerint három autó is érintett volt a szerencsétlenségben, a fennakadás a városba befelé érkező forgalmat érinti. Aki az érintett területen jár, fokozottan figyeljen. A hétfőn megkezdődő iskolai tanév miatt megnövekedett az autók létszáma is a városban.

Az esettel kapcsolatban kerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, válaszuk esetén frissítjük cikkünket.

Frissítés (8:44)

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy ráfutásos baleset történt, a felek egymásközt megyeztek, így nem volt szükség rendőri beavatkozásra.

Információink szerint a balesetben senki nem sérült meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu