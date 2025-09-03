Szörnyen indul a nap, három autó balesetezett Pécsen

Balesettel indult a szerda reggel Pécsen, a 6-oson, a Makay István úton. Információink szerint három autó is érintett volt a szerencsétlenségben, a fennakadás a városba befelé érkező forgalmat érinti. Aki az érintett területen jár, fokozottan figyeljen. A hétfőn megkezdődő iskolai tanév miatt megnövekedett az autók létszáma is a városban.

Az esettel kapcsolatban kerestük a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, válaszuk esetén frissítjük cikkünket.

Frissítés (8:44)

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy ráfutásos baleset történt, a felek egymásközt megyeztek, így nem volt szükség rendőri beavatkozásra.

Információink szerint a balesetben senki nem sérült meg.