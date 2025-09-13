Szörnyű baleset történt a 6-os úton, teljes útzár Pécs határában

Összeütközött négy személyautó a 6-os főúton, a Pécshez tartozó Hird határában – tudtuk meg a katasztrófavédelemtől. A műszaki mentést végző pécsi hivatásos tűzoltók három járművet áramtalanítottak. A helyszínen vannak a mentők is. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a rendőrséget, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Frissítés (15.32)

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletesének tájékoztatása szerint a teljes útzárat feloldották, rendőri irányítás mellett halad a forgalom. Információink szerint a balesetben hárman sérültek meg - úgy tudni, mindhárman könnyebb sérüléseket szenvedtek. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.